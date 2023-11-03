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Выходные XXL: три события, которые вы могли пропустить

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«Собака.ru» составила список активностей для тех, кто не очень хочет вливаться в Ночь искусств.

Суббота соревновательная
В эту субботу стартует серия музыкальных сХВАТок, которые закончатся грандиозной финальной битвой в декабре. Для меломанов приготовил вопросы про музыку и музыкантов, клипы, которые придется угадывать по стоп-кадрам и классическую угадайку на скорость. Тема первого музыкального поединка — сексуальная симфония.  

Воскресенье натюрмортное
В воскресенье можно познакомиться с героиней обложки «Собака.ru» Яной Арбузовой, которая придет на артист-ток в «Заварку», послушать, как она работает над своими картинами, и научиться у нее рисовать интерьерные натюрморты.

Понедельник джазовый
Можете начать понедельник с кофе, но закончить его имеет смысл джазом от Nekrasov Band, которые украсят вечер в «Молодом»  потрясающим джазовым вайбом с этническими мотивами планеты: от Африки до Скандинавии.

Информационный обзор редакции. 16+

Фото: Архивы пресс-служб

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