Выходные XXL: три события, которые вы могли пропустить

«Собака.ru» составила список активностей для тех, кто не очень хочет вливаться в Ночь искусств.

Суббота соревновательная

В эту субботу стартует серия музыкальных сХВАТок, которые закончатся грандиозной финальной битвой в декабре. Для меломанов приготовил вопросы про музыку и музыкантов, клипы, которые придется угадывать по стоп-кадрам и классическую угадайку на скорость. Тема первого музыкального поединка — сексуальная симфония.

Воскресенье натюрмортное

В воскресенье можно познакомиться с героиней обложки «Собака.ru» Яной Арбузовой, которая придет на артист-ток в «Заварку», послушать, как она работает над своими картинами, и научиться у нее рисовать интерьерные натюрморты.

Понедельник джазовый

Можете начать понедельник с кофе, но закончить его имеет смысл джазом от Nekrasov Band, которые украсят вечер в «Молодом» потрясающим джазовым вайбом с этническими мотивами планеты: от Африки до Скандинавии.