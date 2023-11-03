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Его величество винил: в Самаре выступит диггер и «министр музыкальных культур» ZALYOTOV

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Ди-джей выступит сегодня в ВМ вместе со своей женой – медиахудожником и виджеем

Диггер, виниловый энтузиаст и создатель тюнинг-ателье Technics из Нижнего Новгорода Арсений Залётов специализируется на олдскульных ритмах и теплом аналоговом груве. А его жена Анна – медиа-художник, привезёт завораживающие чудеса виджеинга с яркой генеративной графикой и абстрактными образами.
Анна впитала любовь к медиа-искусству будучи художником в Dreamlaser. Финалистка конкурса виджеинга фестиваля Intervals и участница фестиваля Signal. Работала с Nina Kraviz, Mujuice, Abelle, Sofia Rodina и другими.

Информационный обзор редакции. 16+

Фото: Архивы пресс-служб

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