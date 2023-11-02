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Если битва, то кофе-баттл

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На фестивале кофе в «Авроре» пройдет турнир бариста.

В воскресенье в торговом центре «Аврора Молле» начнется фестиваль кофе, на котором самарские бариста будут бороться за титул победителя кофейного баттла. Кофеваров ждут три испытания: каптестинг, латте-арт и приготовление живительного эликсира из ингредиентов, которые придется доставать из черного ящика. Для болельщиков и зрителей в программе фестиваля предусмотрены дегустации и мастер-классы по рисованию на пенке кофе.

Информационный обзор редакции. 16+

Фото: Архивы пресс-служб

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