Если битва, то кофе-баттл

На фестивале кофе в «Авроре» пройдет турнир бариста.

В воскресенье в торговом центре «Аврора Молле» начнется фестиваль кофе, на котором самарские бариста будут бороться за титул победителя кофейного баттла. Кофеваров ждут три испытания: каптестинг, латте-арт и приготовление живительного эликсира из ингредиентов, которые придется доставать из черного ящика. Для болельщиков и зрителей в программе фестиваля предусмотрены дегустации и мастер-классы по рисованию на пенке кофе.