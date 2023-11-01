Музыкальная сХВАТка: стартует сезон музбаттлов

Один раз в две недели в Хвате будут проходить музыкальные квизы.

В эту субботу состоится первая игра, финальная пройдет в декабре в формате «Голубого огонька».

Тема первой игры — Симфония любви. Организаторы обещают вспомнить тётушку Мэдж, Лолиту, Винтаж и других плохих девочек и мальчиков музыкальной индустрии. В программе: классическое «Угадай мелодию» на скорость, вопросы про музыку и музыкантов, угадай что за клип по стоп-кадрам, пересказы песни по тексту... и всеми любимый перевертыш. Это когда песни пускается задом наперед.

Стать участником музыкальной схватки можно собрав команду от 3 до 6 человек. Следующий шаг — регистрация, ссылка будет доступна в соцсетях Хвата.