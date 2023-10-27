Дежурный по мракобесию: где отмечать басурманский праздник

Оставив за рамки споры формата отмечать/не отмечать, мы внимательно изучили афиши и выбрали самые неожиданные концепции вечеринок, на которых можно почтить дух Хэллоуина и похвастаться мрачным макияжем и ярким костюмом.

Хэллоуин мистический

В баре Idol планируют основательно окунуться в мир мертвых: в субботу здесь будут угощать коктейлями, в которых нашли себя духи, а на воскресенье запланирован вечер, окутанный мистикой, ритуалами и атмосферой колдовских практик.

Хэллоуин костюмированный

Станкозавод и Volgarhythm устраивают в субботу костюмированную вечеринку с перфомансом театра «Пластилиновый дождь» и ритмами tech house, house и progressive от команды диджеев во главе с хедлайнером вечера - им станет dj Umid.

Хэллоуин модный

«Дон Хулио» устраивает субботний шабаш с гаданием на любовь по картам таро и дает четкое ТЗ по дресс-коду: коктейльный наряд и туфли на шпильке. За брутальность вечера отвечают диджеи Стас Дементьев и Pacha Fader.

Хэллоуин пенный

Команда Beerократии ломает стереотип выходного дня и проведет свой праздник страха во вторник, объединив его с окончанием Октоберфеста. В программе специальные коктейли и русский рок от группы The city.

Хэллоуин детский

В модном пространство «Ладья» пройдет детский Хэллоуин: в воскресенье юных поклонников Хэллоуина ждет аквагрим, анимационная программа с человеком-невидимкой и дискотека.