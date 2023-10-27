Сигнальный выстрел: в Самару едут Аффинаж и Сироткин

Пространство Сигнал примет сразу два громких независимых проекта нашей необъятной.

Аффинаж играет синтетический нуар-шансон: драматичный, грустный, но вместе с тем яростный и очень эмоциональный. Вокалист и автор почти всего материала – Михаил Калинин от отстраненного пения почти всегда переходит на крик. Группа настолько русская, что местами становится не по себе.

Сироткин – пример идеального интеллигентского рока, находящегося на стыке с поп-музыкой. Безмерно грустные песни Сергея Сироткина вплетены в хрупкие аранжировки, песни звучат как настоящие гимны думающей и тонко чувствующей молодежи. Советуем ознакомиться с видеоклипами группы, каждый раз это откровение и очень сильное высказывание