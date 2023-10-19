18+
  • Развлечения
  • Уикенд
Уикенд

«Прыгай киска» + «Лауд» + «Acid Racer»: тройной экстаз в «Молодом»

Поделиться:

Праздник жизни состоится 17 ноября

«Прыгай киска» – ироничный хип-хоп проект Петара Мартича, культового рэп и панк-рок деятеля, не так давно выпустившего свежий релиз под говорящим названием «Икона». Говорить об интеллектуальном наследии пластинки не приходится, это полный отлет, творчество здесь и сейчас и пиршество минимализма. Помимо «Киски» Петар играл в лоу-фай панк группе «Пасош».
«Лауд» – уфимские рэп-самородки. Группа работает на стыке хип-хопа и электронной музыки. И третья группа – Acid Racer – проект Ильи Егорова, смешивающего фанк с трэпом, а живые ударные с авангардными духовыми.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: