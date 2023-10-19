«Прыгай киска» + «Лауд» + «Acid Racer»: тройной экстаз в «Молодом»

Праздник жизни состоится 17 ноября



«Прыгай киска» – ироничный хип-хоп проект Петара Мартича, культового рэп и панк-рок деятеля, не так давно выпустившего свежий релиз под говорящим названием «Икона». Говорить об интеллектуальном наследии пластинки не приходится, это полный отлет, творчество здесь и сейчас и пиршество минимализма. Помимо «Киски» Петар играл в лоу-фай панк группе «Пасош».

«Лауд» – уфимские рэп-самородки. Группа работает на стыке хип-хопа и электронной музыки. И третья группа – Acid Racer – проект Ильи Егорова, смешивающего фанк с трэпом, а живые ударные с авангардными духовыми.