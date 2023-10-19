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Уикенд

Филин вопрошаэ: в Числах пройдет игра «Что? Где? Когда?»

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В это воскресенье в гастробаре состоится та самая игра на эрудицию. Только без Бурды, к сожалению.

«Что? Где? Когда?» — это не просто вопросы. Самарский клуб, пожалуй, самой умной игры приглашает помериться интеллектуальной мощью и сыграть в ту самую игру, правила которой знакомы нам с детства. Ну, почти в ту самую: и вопросов и команд... и азарта будет больше!
Всё, что нужно для участия — команда из 6 человек (можно меньше, но лучше всё-таки 6). Ещё пригодятся эрудиция, интуиция, внезапные озарения и умение мозгоштурмить. Кто Друзь, а кто Бурда — решайте сами. Регистрация по ссылке.

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