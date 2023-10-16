Всех уволю: Директор Всего вызывает всех на танц-планерку

Андрей Ли, музыкант и ди-джей, посетит диско-бар Хват в пятницу и отчитает всех опоздавших

Самый занятой гражданин в мире, Директор Всего может вдохновить вас выйти на работу в нерабочее время, направить на путь успеха или уволить. Вы спросите: уволить откуда? Отовсюду!

Андрей Ли – электронный музыкант, один из основателей дуэта Interchain, в прошлом – техно ди-джей Obgon. Примерив классический костюм… Андрей/Obgon превратился в Директора Всего – супермена, который молится на корпоративную культуру и при этом нехило заряжает электро и брейкбитом. CEO Of Everything – ироничный проект-перформанс, который повествует о реалиях офисной жизни под прямую и ломаную бочку. Его назначили Директором Всего прямо сверху, как можно устоять и не поддаться танцу под бизнес-проповедь?