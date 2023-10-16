ELLA X ZATAGIN: двойной привоз в ВМ

Участница шоу «Голос» и экс-басист Tesla Boy встретятся в Молодом в эту пятницу

Элла не только участвовала в шоу «Голос», именно она поет в культовом треке «NBA (Не мешай)». Именно ее музыка звучит в сериалах «Контакт», «Солдаут» и «Сестры». В свою очередь, ZATAGIN – не только бас-гитарист, но и электронный продюсер. В его «арсенале» хаус бэнгеры, техно, классика диско и синти-поп. На саппорте – любимые ребята из TOUR 130.

Надвигается симбиоз красивого голоса и интересной музыки!