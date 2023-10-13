18+
  • Развлечения
  • Уикенд
Уикенд

Гибкие Числа: Денис Хватков меняет гастробар

Поделиться:

Основатель «Комитета» вернулся в гастробар «Редакция Числа» в качестве арт-директора

О том, какие изменения ждут Числа... рассказывает сам Денис Хватков:

«Хочется больше гибкости: расширить аудиторию и сделать концепт бара понятнее. Изначально было уже стильно и концептуально, но никто не отменял доступность и, повторюсь, понятность.
Мы закрылись на четыре дня, сделали небольшой ремонт, все немного освежили. Сейчас будем делать упор на уют и дружелюбность. Хочется комфорта и, простите, ламповости.
Касаемо музыки. Как показатель, в эту субботу мы делаем вечеринку от Антона Веганова (основатель промо «Продленка»), это будет первый шаг в сторону изменения музыкальной концепции. Если быть точнее, решили именно разбавить музыкальную составляющую Чисел. Будем экспериментировать, но в рамках приличного»

Фото: Архивы пресс-служб

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: