Гибкие Числа: Денис Хватков меняет гастробар

Основатель «Комитета» вернулся в гастробар «Редакция Числа» в качестве арт-директора
О том, какие изменения ждут Числа... рассказывает сам Денис Хватков:
«Хочется больше гибкости: расширить аудиторию и сделать концепт бара понятнее. Изначально было уже стильно и концептуально, но никто не отменял доступность и, повторюсь, понятность.
Мы закрылись на четыре дня, сделали небольшой ремонт, все немного освежили. Сейчас будем делать упор на уют и дружелюбность. Хочется комфорта и, простите, ламповости.
Касаемо музыки. Как показатель, в эту субботу мы делаем вечеринку от Антона Веганова (основатель промо «Продленка»), это будет первый шаг в сторону изменения музыкальной концепции. Если быть точнее, решили именно разбавить музыкальную составляющую Чисел. Будем экспериментировать, но в рамках приличного»
Фото: Архивы пресс-служб
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