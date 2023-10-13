Гибкие Числа: Денис Хватков меняет гастробар

Основатель «Комитета» вернулся в гастробар «Редакция Числа» в качестве арт-директора

О том, какие изменения ждут Числа... рассказывает сам Денис Хватков:

«Хочется больше гибкости: расширить аудиторию и сделать концепт бара понятнее. Изначально было уже стильно и концептуально, но никто не отменял доступность и, повторюсь, понятность.

Мы закрылись на четыре дня, сделали небольшой ремонт, все немного освежили. Сейчас будем делать упор на уют и дружелюбность. Хочется комфорта и, простите, ламповости.

Касаемо музыки. Как показатель, в эту субботу мы делаем вечеринку от Антона Веганова (основатель промо «Продленка»), это будет первый шаг в сторону изменения музыкальной концепции. Если быть точнее, решили именно разбавить музыкальную составляющую Чисел. Будем экспериментировать, но в рамках приличного»