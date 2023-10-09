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Etrigan в Хвате: в Самару едет энтузиаст хард-техно

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В эту пятницу состоится следующая вечеринка серии «Мутаборя»

Etrigan – московский диджей и электронный музыкант. Является идейным вдохновителем и создателем Manifest промо на базе клуба RNDM. Во время выступлений Etrigan отдает предпочтение олдскульному звуку, подкрепленным отборным Hardgroove и Rave, экспериментируя со звучанием хард-техно.

Артист регулярно выпускает релизы на зарубежных лейблах, таких как: Dripping trax , Brutalism x Basseht , Groove estate и саб лейбл Traumatic - Haunted. Его треки уже включили в свои сеты Sara Landry, 9999999999, Dax J, Paula Temple и другие звезды европейской сцены. Произвел фурор на последнем фестивале Signal.

Фото: Архивы пресс-служб

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