Etrigan в Хвате: в Самару едет энтузиаст хард-техно

В эту пятницу состоится следующая вечеринка серии «Мутаборя»

Etrigan – московский диджей и электронный музыкант. Является идейным вдохновителем и создателем Manifest промо на базе клуба RNDM. Во время выступлений Etrigan отдает предпочтение олдскульному звуку, подкрепленным отборным Hardgroove и Rave, экспериментируя со звучанием хард-техно.

Артист регулярно выпускает релизы на зарубежных лейблах, таких как: Dripping trax , Brutalism x Basseht , Groove estate и саб лейбл Traumatic - Haunted. Его треки уже включили в свои сеты Sara Landry, 9999999999, Dax J, Paula Temple и другие звезды европейской сцены. Произвел фурор на последнем фестивале Signal.