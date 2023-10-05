Боженька драма: в Самару едет DJ Gvozd

Хват примет отца джангла и бэйс-музыки в России

Суперзвезда Пиратской станции и самый ностальгический ди-джей — Gvozd отыграет 21 октября. На саппорте не меньшие отцы, но регионального разлива: FAN, ROLL-JAZZ, BASSLOGIK и TREAM.

Адепты драм дэ баса приготовят для вас всё то, что вы так бережно храните в душе: шикарные дропы и ломаный бит. И, конечно же, обилие воспоминаний: гигантские очки, челка в глаза, МТЛ-ка, первые дреды, энергетики и сон на первых парах. Не пропускаем возможность знатно потоптать.