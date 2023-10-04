Сhoose your DJ: в ВМ пройдет баттл ди-джеев

В субботу в Молодом развернется Party Killer

3 диджея будут ставить самые увесистые бэнгеры по 30 минут. Победителей как в древности будет выбирать рев толпы. В программе: хип-хаус, танцевальные шлягеры и прочие хиты электронной эстрады

За вертаками:

- Dj Maksot продюсер, диджей с особым вкусом, проявивший себя еще на первом пати киллере.

- Dj ARSX московский диджей и танцор одной из лучших команд в мире PREDATORZ CREW, участник и званный гость многих московских вечеринок.

- Dj Vadim BW пати киллер, гастролирующий по всей России с многосторонним музыкальным вкусом