Сhoose your DJ: в ВМ пройдет баттл ди-джеев

В субботу в Молодом развернется Party Killer
3 диджея будут ставить самые увесистые бэнгеры по 30 минут. Победителей как в древности будет выбирать рев толпы. В программе: хип-хаус, танцевальные шлягеры и прочие хиты электронной эстрады
За вертаками:
- Dj Maksot продюсер, диджей с особым вкусом, проявивший себя еще на первом пати киллере.
- Dj ARSX московский диджей и танцор одной из лучших команд в мире PREDATORZ CREW, участник и званный гость многих московских вечеринок.
- Dj Vadim BW пати киллер, гастролирующий по всей России с многосторонним музыкальным вкусом
Фото: Архивы пресс-служб
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