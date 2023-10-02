Возможности понедельника: начать путь ремесленника

В этот понедельник онлайн-акселератор «Путь ремесленника» запускает цикл открытых лекций.

Отличная новость для тех, кто хотел начать новую жизнь с этого понедельника: эксперты онлайн-акселератора «Путь ремесленника» начинают новый цикл открытых лекций прямо сегодня. В программе октября разговоры о новых подходах в исследованиях материальной культуры, наследии традиционных народов губернии и знакомство с пошаговой технологией создания востребованного ремесленного продукта.