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Возможности понедельника: начать путь ремесленника

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В этот понедельник онлайн-акселератор «Путь ремесленника» запускает цикл открытых лекций.

Отличная новость для тех, кто хотел начать новую жизнь с этого понедельника: эксперты онлайн-акселератора «Путь ремесленника» начинают новый цикл открытых лекций прямо сегодня. В программе октября разговоры о новых подходах в исследованиях материальной культуры, наследии традиционных народов губернии и знакомство с пошаговой технологией создания востребованного ремесленного продукта.

Фото: Архивы пресс-служб

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