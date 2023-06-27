Алло, мы ищем поэтов: открыт приемом заявок от желающих попасть «ЗАДВЕРЬ»

В начале сентября союз креативных молодых людей проведет всероссийский литературно-театральный фестиваль «Поэты ЗАДВЕРЬю» — заявку на участие можно подать до 15 июля. Специально для «Смр.Собака.ru» организатор фестиваля Елена Черкесова рассказала, что ждет поэтов и зрителей.

«Аналогов в самарской истории у фестиваля «Поэты ЗАДВЕРЬю» нет! Мы хотим устроить конкурс среди авторов и организаторов любых литературно-театральных жанров: от стендапа до иммерсивных спектаклей. У нас есть только одно требование к участникам: им должно быть больше 18 лет. Почему нельзя пропустить наш фестиваль?

Потому что для любого начинающего драматурга или поэта всегда полезно встретиться с опытными мастерами мира литературы, которые подскажут, как не бояться сцены и выступить красиво.

Потому что это прекрасный пример практической реализации нашего девиза: «Литература интересна всем, главное ее сочно преподнести» А сочно преподносить мы умеем!

А еще, наша команда подготовила сюрприз для гостей и жителей Самары, который не оставит никого равнодушным. Но всех тайн раскрывать не будем. Приходите и сами убедитесь, что литература — она необходима каждому!»

Информационный обзор редакции.

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