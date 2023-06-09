На выход: три маршрута на уикенд от Павла Куприянова

Герои тоже отдыхают! «Собака.ru» завела досуг-опрос главных действующих лиц города, чтобы узнать их секретные рецепты приготовления такого редкого деликатеса, как свободное время. Специально для тех, кто не любит ворошить афиши — маршрут выходного дня от композитора, певца и дизайнера Павла Куприянова.

«Последний год я как-то всё чаще провожу время сам с собой и с немногочисленными друзьями. Поэтому в эту пятницу я скорее всего замечательно проснусь, отлично позавтракаю дома и превосходно соберусь выйти и попить где-нибудь кофе: В „Корже“ вкусный эспрессо-тоник, в „Муве“ вкусно примерно всё плюс хорошее расположение слегка на отшибе, а в „Скуратове“ на Молодогвардейской просто хорошо в просторном помещении. Пятничный вечер планирую провести дома: буду расхламляться. Мне становится лучше на душе когда убираюсь и облагораживаю квартиру.

В субботу я скорее всего пойду слоняться по городу и пройдусь по любимым паркам — загляну в Струковской, посижу в сквере, что вокруг площади Куйбышева, может, доеду до Загородного. Мне в принципе нравятся любые парки, где много деревьев, так как я родился в Димитровграде, где, куда ни плюнь, всюду лес. И пока лето, хочется успевать почаще быть среди деревьев и птиц».