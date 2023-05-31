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Чисто там, где эко-арт: готовьтесь к свопу, маркету и трэшу

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Ежегодный эко-арт фестиваль «Чистый Репин» разбили на два акта, которые пройдут на разных берегах Волги. 

Название ежегодного эко-арт фестиваля не связано с очищением великого русского художника — он посвящен знакомству с экологической культурой через искусство. Первая половина феста пройдет 3 июня во дворе Художественного музея на улице Куйбышева: нам кажется, что самой интересной частью программы, которая начнется в 15-00, станет презентация треш-арт-объектов. Тем, кто после этого не уйдет, обещают лекции, своп, маркет, мастер-классы и диджей-сет. А вот вторую половину эко-арт феста — с концертом хендпана, йогой, лекциями и мастер-классами — придется подождать: она намечена на 24 июня и пройдет в Ширяево.

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