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Сказки и пляски: в Самару возвращаются мастера сведения олдскул

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BUHAI&TANCUI зовет фанатов Гурченко и Меладзе ностальгировать по новым правилам — в костюмах Шрека или Незнайки.

7 июня ищите фанатов музыки девяностых и нулевых в «Звезде»: здесь в 23:59 стартует та самая вечеринка BUHAI&TANCUI в новом формате. На «звездный» танцпол пустят тех, кто готов выпустить наружу свою внутреннюю Фрекен Бок и превратить тусовку в сказочное пространство детских воспоминаний с танцами под Меладзе и Маликова. Проще говоря, одеваться нужно будет в героев любимых сказок и мультфильмов — никого не смутит Царевна-лягушка, танцующая под Людмилу Гурченко.

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