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Яхта, парус: в «Ласточке» пройдет Samara Boat Show-2023

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С 12 по 14 мая журнал Y Magazine приглашает всех желающих полюбоваться на яхты и катера в самарский яхт-клуб «Ласточка». 


Организаторы четвертой выставки Samara Boat Show, которая пройдет с 12 по 14 мая в акватории самарского яхт-клуба «Ласточка» обещают не только устроить демонстрацию яхт, катеров и другой водно-моторной техники от российских — и самарских! — производителей: в рамках выставки пройдет праздничная презентация новой верфи «Авиатор». А еще каждый желающий яхтсмен сможет принять участие в обсуждении проблем российского яхтинга.

Y Magazine

Фото: Y Magazine

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