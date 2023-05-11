Яхта, парус: в «Ласточке» пройдет Samara Boat Show-2023

С 12 по 14 мая журнал Y Magazine приглашает всех желающих полюбоваться на яхты и катера в самарский яхт-клуб «Ласточка».



Организаторы четвертой выставки Samara Boat Show, которая пройдет с 12 по 14 мая в акватории самарского яхт-клуба «Ласточка» обещают не только устроить демонстрацию яхт, катеров и другой водно-моторной техники от российских — и самарских! — производителей: в рамках выставки пройдет праздничная презентация новой верфи «Авиатор». А еще каждый желающий яхтсмен сможет принять участие в обсуждении проблем российского яхтинга.