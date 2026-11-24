Задумывались, чем живет музей, когда последний посетитель сдает гардеробный номерок, а смотрители тихо собираются домой? У каждого экспоната в этих залах есть строгий инвентарный номер, карточка и зафиксированное состояние сохранности. А у людей, которые десятилетиями берегут экспонаты? У них — множество историй, которые редко выходят за пределы служебных помещений.

В пятницу, 27 ноября, в семь вечера, у самарцев появится редкая возможность заглянуть за эту невидимую музейную изнанку. В основе пост-док-проекта «Музей — это мама» лежат реальные, документальные интервью с сотрудниками музея Алабина. Это нужно видеть (и слышать!) лично.

Фото: Архивы пресс-служб