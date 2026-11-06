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Театр

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Плюшевые разговоры, реальные проблемы: театральная студия «Вместе» запускает проект «Пойдем, послушаем» читкой «Я — это ты из…»

Фиксируем важное: театральное объединение «Вместе» в лице художественного руководителя и режиссера Вероники Пичугиной, поэтессы и сказочницы Полины Ярыгиной и драматурга и поэта Михаила Ткаченко запускает проект «Пойдем, послушаем».

Откроет серию читка пьесы Ткаченко «Я — это ты из…» (16+). Главная героиня Лена решает, что пора менять жизнь: берется за новые увлечения, отказывается от старых привычек и токсичного окружения, строит амбициозные планы. Но рядом появляются персонажи, которые сначала усыпляют ее доверие, а затем неожиданно раскрывают карты.

Автор предупреждает: с домашними питомцами (особенно плюшевыми!) лучше не обсуждать личное — до добра это обычно не доводит. В пьесе идеи философской сингулярности и мультивселенной встречаются с повседневностью, а минималистичная сценография оставляет пространство для режиссерских решений и актерской игры.

Первую читку 19 ноября примет независимый книжный «Зеленая Дама», начало запланировано на семь вечера. Вход свободный, но приветствуется донат.

Фото: Архивы пресс-служб

Фото:
«Пойдем, послушаем»

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