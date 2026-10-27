От научной фантастики к фантастике чувств: рассказываем, как «СамАрт» переосмыслил «Солярис» Лема

Спустя десятилетия после культовых киноэкранизаций философская фантастика Станислава Лема вернулась в новом, чисто театральном прочтении. Спектакль «Солярис», которым громко открыли новый сезон в «СамАрте», — это не попытка конкурировать с кинематографом в спецэффектах, а смелый эксперимент по изучению границ человеческого познания и одиночества. Художественный руководитель Денис Хуснияров, режиссер Анатолий Праудин и актеры спектакля рассказали Собака.ru о том, как условное пространство сцены способно вместить в себя бесконечность целой Вселенной.
Денис Хуснияров, художественный руководитель
Открывать сезон сложнейшей научной фантастикой — это смело. Почему именно «Солярис» Лема и почему именно сейчас он так нужен зрителям?
Интересный текст. Интересный режиссер. Непроходное название. Стало любопытно, как это прозвучит со сцены нашего театра.
У «Соляриса» нескромный кинематографический бэкграунд, который явно влияет на зрительское восприятие. Насколько сложно театру вступать в такую конкуренцию и не боялись ли вы сравнений?
Вступать в состязание с большой работой — всегда вызов и испытание. Это и интересно. А сравнений бояться — в лес не ходить.
Как вам кажется, способен ли современный театр вызывать настоящее очищение через сострадание и боль, или культура сегодня похожа на анестезию, которая отвлекает нас от реальности?
Театр — и современный, и архаичный — способен на что угодно. Всегда.
Анатолий Праудин, режиссер-постановщик
Делитесь: как поставить фантастику на сцене так, чтобы отсутствие космических декораций и компьютерной графики стало главным художественным преимуществом?
Замечательный художник Глеб Фильштинский создал на сцене «СамАрта» Солярис, разумный океан, в том числе с помощью компьютерных технологий.
В какие неожиданные смысловые тупики или, наоборот, открытия заводила вас труппа во время репетиций «Соляриса»?
В тупики заводил я себя сам, а труппа и все, кто сочинял спектакль, выводили меня на открытия.
Алексей Елхимов, актер (роль — Крис Кельвин)
В чем главная суперсила вашего героя?
Вера.
Павел Маркелов, актер (роль — Снаут)
Одна фраза вашего героя, которую вы хотели бы пронести с собой через время? И почему именно она?
Эта фраза осталась за скобками инсценировки, но именно она для меня опорная точка в персонаже. Эта мысль приглашает к откровенному диалогу с самим собой и к разоблачению своих самообманов: «Нам не нужны другие миры. Нам нужно наше отражение. Мы не знаем, что делать с другими мирами. С нас довольно и одного, мы и так в нем задыхаемся».
Алексей Меженный, актер (роль — Сарториус)
Чем «Солярис» кардинально отличается от всего, что вы играли на сцене прежде?
Тем, что в этом спектакле из трех сцен в двух я выхожу к зрителю с экрана монитора с помощью прямой видеотрансляции.
Вероника Львова, актриса (роль — Хари)
Какая сцена или диалог в спектакле до сих пор вызывает у вас внутреннее сопротивление?
Я счастливая, у меня таких сцен в спектакле нет.
Виктория Максимова, актриса (роль — гость)
Что вы поняли о себе во время репетиций «Соляриса», о чем предпочли бы никогда не знать?
Думаю, что во многом наши способности и то, как мы себя ведем в той или иной ситуации, зависят от людей, которые рядом. Я поняла, что мне очень нравится импровизировать, когда твой партнер — Павел Маркелов! Спасибо ему огромное!
А о чем предпочла не знать? Возможно, о том, что время летит очень быстро: вот ты уже не молодой артист и понимаешь, что хочется быть на сцене больше времени. Сколько его осталось?..
Мария Тимофеева, актриса (роль — гость)
Что в методе Анатолия Праудина стало для вас абсолютным выходом из профессиональной зоны комфорта?
Выхода не было. Для меня это работа над импровизационными этюдами. По методу Анатолия Аркадьевича требовалась полная импровизация на заданную им тему: мы продолжительное время свободно существовали в своих персонажах, а комментарии получали по завершении этюда. Поначалу мне требовалось некоторое время, чтобы отпустить себя, перестать контролировать каждое действие. Впоследствии же такой багаж подробного существования сильно помог на сцене.
Алина Цикунова, актриса (роль — гость)
Актер в спектакле — исполнитель или соавтор? Почему?
В мечтах — это сотворчество, в реальности — бывает по-разному. Но как реке необходимо русло, так и актеру необходим режиссер. И идеально, если река внутри пределов русла, конечно, может быть абсолютно свободной: живой, бурлящей и хулиганящей.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Ирис Маева
Продюссер: Елизавета Петухова
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