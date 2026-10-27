От научной фантастики к фантастике чувств: рассказываем, как «СамАрт» переосмыслил «Солярис» Лема

Открывать сезон сложнейшей научной фантастикой — это смело. Почему именно «Солярис» Лема и почему именно сейчас он так нужен зрителям?

Интересный текст. Интересный режиссер. Непроходное название. Стало любопытно, как это прозвучит со сцены нашего театра.

У «Соляриса» нескромный кинематографический бэкграунд, который явно влияет на зрительское восприятие. Насколько сложно театру вступать в такую конкуренцию и не боялись ли вы сравнений?

Вступать в состязание с большой работой — всегда вызов и испытание. Это и интересно. А сравнений бояться — в лес не ходить.

Как вам кажется, способен ли современный театр вызывать настоящее очищение через сострадание и боль, или культура сегодня похожа на анестезию, которая отвлекает нас от реальности?

Театр — и современный, и архаичный — способен на что угодно. Всегда.