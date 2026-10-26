Театр «Грань» собирает историю: в Новокуйбышевске запустили краудфандинговый сбор на издание книги «Театр как грань города»

«Эта книга посвящена театру «Грань». Спектаклям, проектам, гастролям, и главное, людям, которые служат в этом театре. Через рецензии, воспоминания, интервью и эссе можно проследить непростую, но увлекательную историю. От маленький студии при дворце культуры, в которой играли непрофессиональные актеры (однако многие спектакли тех лет и сейчас кажутся новаторскими, опережающими свое время!), до большого, сложного, но слаженного организма - государственного драматического театра - обладателя высших театральных наград, в том числе Премии «Золотая Маска», театра, спектакли которого за последние 15 лет посмотрели в самых разных уголках страны от Пятигорска до Камчатки, и которому в настоящее время строят собственное театральное здание. Что важно, впервые за последние лет тридцать, в малом городе нашей страны стоят театр!

Зрителям, читателям, наверняка будет интересно узнать, что стоит за результатом? Узнать какой путь театр прошел за пятьдесят пять лет, какие были сложности и открытия.

Сегодня, приезжая на тот или иной фестиваль при упоминании города Новокуйбышевска, тут же можно услышать: «А, это город, где находится театр «Грань»? И это уже не удивляет, хотя еще десять лет назад театральной общественности город Новокуйбышевск не был известен совсем. Никто о нем не слышал. Сегодня же к нам на спектакли приезжают зрители не только из ближайших городов таких как Саратов, Пенза, Волгоград, но приезжают целые группы из Москвы и Санкт-Петербурга. Организуются целые зрительские туры. Понимаете, Новокуйбышевск за последние десять лет стал одним из театральных городов страны и точкой притяжения для культурной общественности».