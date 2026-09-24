Всем встать, суд идет! Роза Хайруллина и самарские годяи из «ЛЕСа» устроят суд над миром на «Станкозаводе»

У подростков из самарского театра годяев «ЛЕС» накопилось слишком много претензий к этому миру — и, кажется, у них уже готов обвинительный приговор! В среду, 30 сентября, в «Бойлерной» «Станкозавода» развернется беспрецедентный перформанс: судебное заседание, где скамью подсудимых (и право защищать себя самостоятельно!) займет актриса Роза Хайруллина. Старт двух слушаний — в половину седьмого и в восемь вечера (вход по билетам!).

Не видели, но уже предугадываем: это будет потрясающе — как и все, что делает Роза с самарскими годяями!

Фото: Анна Кокшарова