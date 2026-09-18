Железная леди города N: театр «Грань» покажет премьеру о легендарной Анне Федотовой «Грань города N. АННА»

Музейные залы вместо сцены, подлинные архивы 1950-х вместо бутафории и чистая энергия места: театр «Грань» вырывается за пределы привычного пространства с сайт-специфик премьерой «Грань города N. АННА».

Режиссер Денис Бокурадзе и драматург Марина Крапивина создали дерзкий проект на стыке документалистики, мультимедиа и психологической драмы. Прямо среди экспонатов Музея истории Новокуйбышевска оживет судьба Анны Федотовой — первой женщины, которая возглавила гигантский завод синтетического спирта и фактически построила город вокруг него. В главной роли — актриса Юлия Бокурадзе.

Запоминаем дату: 24 сентября, старт — в семь вечера.

Фото: Алексей Кравченко