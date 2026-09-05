Психоанализ вместо космоса: в театре юного зрителя «СамАрт» представят постановку «Солярис»

Художественно высказываемся: в следующую пятницу, в театре юного зрителя «СамАрт» состоится премьера философской драмы «Солярис» по культовому роману Станислава Лема.

Отвыкаем видеть в научно-фантастическом жанре исключительно внешние атрибуты (в виде межзвездных перелетов и технологических утопий!) и предлагаем сместить взгляд на иное. Режиссер Анатолий Праудин вместе с художником Глебом Фильштинским превратили произведение в напряженное исследование человеческой памяти.

Текст: Анжелика Чернышова

Фото: Архивы пресс-служб