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Психоанализ вместо космоса: в театре юного зрителя «СамАрт» представят постановку «Солярис»

Художественно высказываемся: в следующую пятницу, в театре юного зрителя «СамАрт» состоится премьера философской драмы «Солярис» по культовому роману Станислава Лема.

Отвыкаем видеть в научно-фантастическом жанре исключительно внешние атрибуты (в виде межзвездных перелетов и технологических утопий!) и предлагаем сместить взгляд на иное. Режиссер Анатолий Праудин вместе с художником Глебом Фильштинским превратили произведение в напряженное исследование человеческой памяти.

Текст: Анжелика Чернышова 
Фото: Архивы пресс-служб 

Фото:
«СамАрт»

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