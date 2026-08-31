Юрий Муравицкий о постановке «Двенадцатая ночь, или Как угодно»: «Весь этот хаос держится на железобетонной конструкции»

В эпоху быстрого дофамина заставить человека два часа смотреть классическую постановку «без жизни» — практически преступление. Режиссер Никитинского театра Юрий Муравицкий нашел вау-рецепт: в его спектакле «Двенадцатая ночь, или Как угодно» ролями рулит случайность (читать: зритель!), а актер за минуту до выхода может превратиться из слуги в романтического героя.

В интервью для Собака.ru «создатель хаоса» рассказал, почему современный зритель больше не готов терпеть академическую «нудятину» и действительно ли настоящий театр — это азартная (но такая честная!) игра.

«Двенадцатая ночь, или Как угодно» устроена как абсолютный игровой эксперимент: актеры за несколько минут до выхода узнают о своих ролях, а в антракте перетасовывают их заново. Как вам как режиссеру живется в таком абсолютном хаосе? И почему был выбран именно такой формат?

Так интереснее! Актеры тянут жребий не до выхода, а прямо на сцене в начале спектакля (и в этом участвуют зрители!). А вот о том, как живется в этом хаосе, лучше спросить у актеров. Я-то что? Я скорее создаю этот хаос и с удивлением наблюдаю, что из этого получается. Когда репетировали, было не просто — все должны были выучить каждую роль — и слова, и партитуру. Весь этот хаос держится на железобетонной конструкции.

Почему современному (можно сказать, избалованному контентом!) зрителю, сегодня так необходим именно такой «дышащий» театр?

Потому что «не дышащий» театр уже никто смотреть не хочет. Раньше как-то терпели разного рода «нудятину», потому что впечатлений было не так много. А сейчас, в эпоху быстрого дофамина, уже не так просто заставить человека смотреть что-то неинтересное. И если люди постарше еще уговаривают себя тем, что это «искусство» и надо потерпеть, то молодежь на это уже не покупается. Искусство, в конечном итоге, должно быть интересным.

Актеры обычно проживают свою роль месяцами. А в вашей концепции артист за пять минут до выхода на сцену может стать кем угодно. Чему такой подход учит и труппу, и вас, и зрителя?

Кто вам сказал, что актеры проживают свою роль месяцами? Очень хочется познакомиться с таким актером, спросить, как у него дела, и все ли в порядке у него с психикой. Актер должен «играть» роль, а не «проживать». Театр — исполнительское искусство. Роль — «исполняется». В афишах написано: «Действующие лица и исполнители». Именно «исполнители», а не «проживатели». «Проживание», «переживание», настоящие «страдания» актеров на сцене — все это заблуждение. Если бы актеры каждый раз переживали все свои роли, они бы очень быстро умирали. Мы же этого не хотим, правда?

Простите, если кого-то сейчас разочарую, но это как с Дедом Морозом: рано или поздно человек должен узнать, что это папа. Актер действует от лица своего героя, а зритель за него переживает. Вот в чем смысл театра. Актер вместе с режиссером должны сделать так, чтобы зритель пережил как можно больше эмоций — смеялся, плакал и получал от этого удовольствие.

Театр — это игра. И есть два типа театра: первый — это когда мы скрываем от зрителя, что это игра и пытаемся выдать это за правду, а второй (и такой театр гораздо старше!) — это когда мы не скрываем от зрителя, что это игра, и предлагаем зрителям вместе с нами в нее поиграть. Я занимаюсь вторым типом театра. И по таким принципам построен спектакль «Двенадцатая ночь».

Получается, что жребий делает каждую постановку не похожей ни на одну другую. Но признайтесь: есть же заготовки? И есть ли у вас как у режиссера идеальный «сценарий», о котором вы мечтаете перед каждой жеребьевкой?

Когда в этот спектакль вводится новый актер, его сначала ставят на самую простую роль и открыто говорят об этом зрителям. Остальные роли всегда распределяются с помощью жребия. Я не понимаю, какие тут могут быть заготовки и зачем это делать. В этом спектакле Шекспир решает, когда, кому и кого играть.

Конечно, у меня есть любимые комбинации, но это честная игра. А вообще все роли выстроены, мизансцены и пластика персонажей простроены на репетициях и все актеры знают, как играть каждую из ролей — и это, наверное и есть «заготовка», о которой вы спрашивали.