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Прямо по курсу — крупный культпривоз! «Никитинский театр» везет в Самару свой главный хит — постановку «Принц Гомбургский»

Внимание : в город едет «Никитинский театр» из Воронежа! За десятилетие этот независимый коллектив прошел путь от смелой локальной инициативы до одного из самых авторитетных авторских театров страны (билеты на постановки в Москве стабильно раскупают за пару дней!).

В субботу, 29 августа (в пять и восемь вечера!), на сцене «СамАрта» труппа покажет свою знаковую постановку «Принц Гомбургский» по пьесе Генриха фон Клейста. Важно: в 2025 году Ассоциация театральных критиков официально признала этот спектакль лучшей постановкой года.

Фото: Архивы пресс-служб

Фото:
«Никитинский театр», «СамАрта»

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