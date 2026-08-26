Прямо по курсу — крупный культпривоз! «Никитинский театр» везет в Самару свой главный хит — постановку «Принц Гомбургский»

Внимание : в город едет «Никитинский театр» из Воронежа! За десятилетие этот независимый коллектив прошел путь от смелой локальной инициативы до одного из самых авторитетных авторских театров страны (билеты на постановки в Москве стабильно раскупают за пару дней!).

В субботу, 29 августа (в пять и восемь вечера!), на сцене «СамАрта» труппа покажет свою знаковую постановку «Принц Гомбургский» по пьесе Генриха фон Клейста. Важно: в 2025 году Ассоциация театральных критиков официально признала этот спектакль лучшей постановкой года.

Фото: Архивы пресс-служб