Театр за пределами подмостков: читка в Доме-музее Михаила Васильевича Фрунзе и перформанс на крыше Музея имени Алабина

Самарские музеи продолжают стирать границы традиционных экспозиций и превращаются в иммерсивные площадки для современного театра: в этот четверг в половину седьмого вечера в Доме-музее Михаила Васильевича Фрунзе пройдет читка «Красные и белые». В ее основу легли очерки и документы из архивных фондов, которые (впервые!) будут обнародованы публично. Голоса реальных людей, оказавшихся в переломную эпоху по разные стороны баррикад, оживут в глубоком прочтении актеров самарского театра «Город».

А уже на следующий день — в пятницу в семь вечера театральное действие переместится на крышу Музея имени Алабина, где зрителей ждет эскиз спектакля «Не вижу текста» от артистов «СамАрта». Это ироничная и трогательная стендап-инсталляция по автобиографической книге Сергея Сдобнова, созданная режиссером Евгенией Колесниченко, драматургом Артемом Казюхановым и художником Анной Поляковой.

Проект уже успел завоевать спецприз и стать победителем всероссийского конкурса молодой режиссуры «Рупор63», а теперь возвращается в репертуар в максимально романтичных декорациях под открытым небом. Не упускаем шанс провести финальные летние вечера красиво!

Текст: Анжелика Чернышова

Фото: Архивы пресс-служб