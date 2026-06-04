Перрон, сайт-специфик с Розой Хайруллиной и вокзал: мчим на театральный поезд уже в эти выходные

Не можем молчать: эти выходные обязаны стать мегакультурными — 6 и 7 июня Железнодорожный вокзал Самары превратится в иммерсивный театр под открытым небом: на платформе появится театральный поезд. Два дня не собираем чемоданы в путешествие, а смотрим на апгрейд перронов и кассовой зоны: декорациям быть на поэтических чтениях и перформансе!

Кстати, о последнем: в воскресенье пройдет масштабный сайт-специфик «Туда-сюда» с заслуженной артисткой России и Татарстана Розой Хайруллиной! Героиня (среди 350 участников проекта!) застрянет на вокзале и сквозь поток людей, истории и чувства будет искать путь домой.

В программе — мастер-классы, фотозона с аниматорами, творческие встречи. А в воскресенье провожаем поезд в десять вечера!