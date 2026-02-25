Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

Поделиться:

На выходных по прогнозу «Пластилиновый дождь»: фестиваль уличного искусства пройдет с 28 февраля по 1 марта в ТК «ГудОк»

С 28 февраля по 1 марта в торговом комплексе «ГудОк» снова (в шестой раз!) пройдет зимний фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь». В хедлайнерах они – SPOKANKI (восемь сестер из мистической страны!) – с многожанровым музыкально-театральным перформансом в стиле этно-авангард. 

Также самарского зрителя будут ждать встречи с уличными театрами «Странствующие куклы господина Пэжо», «Легкие крылья», «Небесные бродяги» и клоуном из Казани Русланом Риманасом. А еще – разумеется! – праздник не обойдется без выступлений от хозяев фестиваля. 

Фото: Архивы пресс-служб

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: