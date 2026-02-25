На выходных по прогнозу «Пластилиновый дождь»: фестиваль уличного искусства пройдет с 28 февраля по 1 марта в ТК «ГудОк»

С 28 февраля по 1 марта в торговом комплексе «ГудОк» снова (в шестой раз!) пройдет зимний фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь». В хедлайнерах они – SPOKANKI (восемь сестер из мистической страны!) – с многожанровым музыкально-театральным перформансом в стиле этно-авангард.

Также самарского зрителя будут ждать встречи с уличными театрами «Странствующие куклы господина Пэжо», «Легкие крылья», «Небесные бродяги» и клоуном из Казани Русланом Риманасом. А еще – разумеется! – праздник не обойдется без выступлений от хозяев фестиваля.