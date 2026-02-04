Сайт-специфик в стенах Третьяковки: в феврале выставка «Детство. Мечты» стала площадкой для иммерсивного спектакля «Классные легенды»

Герман Греков, драматург спектакля «Классные легенды»

Почему для спектакля «Классные легенды» был выбран формат четырех мини-новелл, а не одной целостной истории?

Мы выбрали формат четырех отдельных историй, потому что каждая из них рождалась из атмосферы конкретной локации выставки «Детство. Мечты». Каждая зона – «Истинный рай», «Мечта о перемене», зал «Мечта о чуде», «Магазин игрушек» – словно сама подсказывала свою легенду. Вместо одной большой повести мы создали несколько «вспышек памяти», как короткие рассказы у костра – ведь именно так детские впечатления и живут в нас: яркими, отрывочными, но очень важными сценами.

Можно сказать, что все новеллы в спектакле объединены одним общим мотивом или идеей? Или их можно сравнить с сериалом-антологией, где каждая серия не связана с предыдущей?

Все новеллы объединены не просто общей темой, а одним ключевым парадоксом. Он в том, что чудеса случаются с нами помимо нашей воли, и совершенно неважно, веришь ты в них или нет. Но за этим стоит более глубокая мысль: мы часто живем в иллюзии полного контроля над своей жизнью, строим планы, принимаем решения. А потом происходит что-то такое, что выбивает нас из привычного хода вещей – и эта иллюзия рушится.

Каждая история – это мягкий, но выразительный намек на то, что есть нечто сильнее и больше нас. Не обязательно мистическое в привычном смысле – это может быть сила времени, памяти, невысказанных слов, детских обид или нереализованных мечтаний. И это «нечто» не спрашивает нашего мнения. Оно просто происходит. Поэтому наш спектакль – не антология разрозненных сюжетов. Это четыре грани одного вопроса: что мы делаем, когда сталкиваемся с тем, что не вписывается в наш контроль? Герои по-разному отвечают на это: борются, принимают, раскаиваются, отпускают. И через это – взрослеют, понимая, что чудеса – это не нарушение законов мира, а напоминание о его настоящей, живой, не до конца понятной нам сложности.