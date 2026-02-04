Сайт-специфик в стенах Третьяковки: в феврале выставка «Детство. Мечты» стала площадкой для иммерсивного спектакля «Классные легенды»

Во вторник, 10 февраля, филиал Третьяковской галереи в Самаре продолжит показы иммерсивного спектакля «Классные легенды». Четыре трогательные, сказочные и ностальгические истории, составившие основу постановки, родились под впечатлением от масштабной выставки «Детство. Мечты» – именно в ее локациях и будет происходить театральное представление. Наш главный культурный мастхэв на конец зимы: посетить сайт-специфик спектакль и испытать новый формат встречи с высоким искусством!
О том, как разрабатывался спектакль «Классные легенды» – от тонкостей формата до воплощения, поговорили с директором филиала Третьяковской галереи в Самаре Михаилом Савченко, драматургом Германом Грековым и режиссером-постановщиком Александром Пронькиным.
Михаил Савченко, директор филиала Третьяковкой галереи в Самаре
Идея объединить иммерсивный театр с выставкой в филиале Третьяковской галереи в Самаре – это, во-первых, смело, а во-вторых, необычно и свежо! Расскажите предысторию – как появилась эта задумка?
Мы давно хотели сделать что-то театральное и масштабное в филиале Третьяковской галереи в Самаре. Еще до открытия делали большой хореографический перформанс и уже тогда поняли, что такие представления пользуются огромным спросом у публики. Долгое время ждали подходящего проекта, в котором можно было все это совместить.
В ноябре открылась выставка «Детство. Мечты», которая настолько визуально и содержательно богата, что именно ее мы решили взять за основу нашего иммерсивного спектакля. Нам было важно, чтобы это был не единичный показ, а длительная программа в течение всей работы выставки. В конечном счете, у нас получился очень классный и успешный проект, который было бы замечательно повторить с другими экспозициями.
Герман Греков, драматург спектакля «Классные легенды»
Почему для спектакля «Классные легенды» был выбран формат четырех мини-новелл, а не одной целостной истории?
Мы выбрали формат четырех отдельных историй, потому что каждая из них рождалась из атмосферы конкретной локации выставки «Детство. Мечты». Каждая зона – «Истинный рай», «Мечта о перемене», зал «Мечта о чуде», «Магазин игрушек» – словно сама подсказывала свою легенду. Вместо одной большой повести мы создали несколько «вспышек памяти», как короткие рассказы у костра – ведь именно так детские впечатления и живут в нас: яркими, отрывочными, но очень важными сценами.
Можно сказать, что все новеллы в спектакле объединены одним общим мотивом или идеей? Или их можно сравнить с сериалом-антологией, где каждая серия не связана с предыдущей?
Все новеллы объединены не просто общей темой, а одним ключевым парадоксом. Он в том, что чудеса случаются с нами помимо нашей воли, и совершенно неважно, веришь ты в них или нет. Но за этим стоит более глубокая мысль: мы часто живем в иллюзии полного контроля над своей жизнью, строим планы, принимаем решения. А потом происходит что-то такое, что выбивает нас из привычного хода вещей – и эта иллюзия рушится.
Каждая история – это мягкий, но выразительный намек на то, что есть нечто сильнее и больше нас. Не обязательно мистическое в привычном смысле – это может быть сила времени, памяти, невысказанных слов, детских обид или нереализованных мечтаний. И это «нечто» не спрашивает нашего мнения. Оно просто происходит. Поэтому наш спектакль – не антология разрозненных сюжетов. Это четыре грани одного вопроса: что мы делаем, когда сталкиваемся с тем, что не вписывается в наш контроль? Герои по-разному отвечают на это: борются, принимают, раскаиваются, отпускают. И через это – взрослеют, понимая, что чудеса – это не нарушение законов мира, а напоминание о его настоящей, живой, не до конца понятной нам сложности.
Александр Пронькин, режиссер-постановщик спектакля «Классные легенды»
Говорят, что спектакль интересен и взрослым, и детям. За счет чего достигается эта универсальность? Что в историях цепляет разные возрастные категории?
Прежде всего, наш спектакль делает упор на взрослую аудиторию. На мой взгляд, это как с хорошим кино: когда оно нравится взрослым, дети тоже погружаются, ориентируясь на их вкус. Потому что эти истории, как и сам спектакль, призваны помочь взрослому зрителю отрефлексировать свои детские ощущения. Однако если спектакль находит отклик у взрослых, то он становится своего рода «фильмом для семейного просмотра», а значит, в нем найдется множество элементов, которые заинтересуют именно детскую аудиторию. Во-первых, в спектакле играют не только взрослые актеры, но и их сверстники. Кроме того, своеобразными аттракционами становятся переходы между локациями, игра света, необычные визуальные решения внутри самих сцен. Хоть в постановке задействованы разные поколения артистов, фокус внимания все же направлен именно на молодых героев.
Если композиция выставки «Детство. Мечты» завершается картиной Александра Дейнеки, то наш спектакль, проходя через разные возрастные этапы, устремляется в будущее. Мы рассказываем истории о пожилых людях, о подростках, о рефлексирующих людях среднего возраста с уже сложившейся жизнью. То есть, внутри этих сюжетных линий действительно представлены разные поколения – это то, что мы подробно обсуждали с драматургом. И в этом разнообразии как раз и кроется решение: пройти через все этапы взросления и обратить взгляд в будущее.
Формат иммерсивного спектакля предполагает активное вовлечение зрителей в процесс представления: не боялся ли ты, что это может нарушить ход спектакля?
Я считаю, что этот спектакль не является в строгом смысле иммерсивным. Если подбирать для него более точный тезис из книжки про современный театр, то это, скорее, спектакль в жанре сайт-специфик: он создан специально для выставки «Детство. Мечты», а драматургия и режиссерские решения также следуют изначальной логике экспозиции. В первую очередь, сайт-специфик подразумевает уважение и интерес к месту, в котором проходит театральное представление.
Если же говорить про элементы иммерсивного включения в спектакле, то они присутствуют, например, в виде переходов зрителей из одной локации в другую. Это добавляет ощущение путешествия, прогулки. Посетители не остаются на одном месте – их маршрут между точками действия дополняется небольшими включениями, которые обогащают путь новыми смыслами, в том числе и аудиальными. При этом мне не хотелось бы чрезмерно навязывать зрителю активное участие. Есть зоны для возможного вовлечения, но тот, кто предпочитает просто наблюдать, все равно получит полноценный опыт. Самих таких включений немного, они локальны и очень дозированы. Наш спектакль можно назвать театром-прогулкой или променадом по выставке. Это четыре разные истории на четырех разных сценах, с минимальными, тщательно выверенными элементами вовлечения. И я совершенно не боялся, что эти элементы нарушат ход действия. Напротив, они добавляют спектаклю смысл и усиливают ощущение соприсутствия, чувство «здесь и сейчас» для наших зрителей.
Текст: Екатерина Узилова
Фото: Михаил Денисов, Наталья Базова, Наталья Цупко
