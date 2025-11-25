Город ждет «Золотую маску»: в финале Российской национальной театральной премии три самарских спектакля

В финале Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» сразу три спектакля из Самары. В этом году городское театральное сообщество на федеральной сцене представляет команда Самарского академического театра оперы и балета имени Шостаковича: в номинации «Опера» отмечены «Сказки Гофмана», а в номинации «Классический балет» – «Щелкунчик» и балеты императорского двора: «Роман бутона розы» и «Времена года».