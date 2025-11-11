Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Театр
Театр

Время награждать: лучших театральных актеров года ждет «Серебряный Гранат»

В ноябре у нас есть сразу три веских повода вспомнить о «Грани»! Во-первых, одному из самых самобытных театров города исполняется пятьдесят пять – Что? Да! – лет, во-вторых, прошло три года с тех пор, как «Грань» получила – заслуженно! – статус Государственный Драматический театр. И, наконец, в эту среду в театре пройдет церемония награждения лауреатов второй ежегодной Премии «Серебряный Гранат»: самых ярких представителей театрального комьюнити, которых определят эксперты и зрители, ждут скульптуры посеребренного нейзильбера, кулоны из муранского стекла в виде гранатового зернышка на серебряной цепочке или булавки для пиджака, украшенные камнем из муранского стекла. Церемония награждения начнется в семь вечера, сразу после пресс-конференции, на которой художественный руководитель Драматического театра «Грань» Денис Бокурадзе, композитор Арсений Плаксин, заслуженный артист РФ Николай Денисов и заслуженный работник культуры РФ Евгений Ганзбург ответят на все вопросы и расскажут о планах.

Фото: архивы пресс-служб

