Как быть своим в театре? Рассказывают самарские гуру театра Ольга Жукова, Денис Хуснияров и Ильдар Насыров

Новый театральный сезон подкрался, как тигр. Всем, кого роскошное убранство театров заставляет ощущать неловкость и думать «кажется, все это не мое», отставить панику: Собака.ru попросила дать пару советов по выходу в свет знатоков театрального искусства – актрису театра драмы имени Горького Ольгу Жукову, режиссера «СамАрта» Дениса Хусниярова и актера театра «Грань» Ильдара Насырова. Ничего не понять – это страшно? А встать и уйти – нормально? Не боимся – ищем ответы!
Ольга Жукова
Чтобы почувствовать себя «своим», можно использовать множество разных способов. Остается только выбрать тот, что вам ближе. В любом случае, важно помнить: искусство – это про интерес и уют. Как художнику не следует голодать, так и зритель не должен испытывать неловкость и дискомфорт. Если вы понимаете, о чем я.
Одна из основных «фишек» – это выбрать жанр постановки под ваше настроение и личные предпочтения. Например, если вы хотите в лёгкости провести вечер, то выбирайте нашумевшие, яркие комедии. Это будет попаданием точно «в яблочко». К тому же, в хорошей комедии будет и мораль – так вечер гарантированно пройдёт не зря. А при выборе классических постановок, я советую прочитать краткое содержание произведения, чтобы быть в курсе. Отлично помогает освежить в памяти героев и не испытывать неловкость, если о какой-то части сюжета забыл.
Поход в театр включает в себя многие маленькие «радости». Как, например, отдать дань уважения прекрасной традиции: выпить бокал игристого в антракте (ну, или выбрать кофе и вкусный бутерброд – звучит достаточно театрально, согласитесь). Такие приятные «бонусы» очень влияют на настроение, дарят кучу положительных эмоций и помогают расслабиться. В конце концов, просмотр любой постановки, вне зависимости от жанра – это волнующее событие, и его нужно «смаковать» по-особенному.
Я советую всегда досматривать спектакль до конца, особенно в начале вашего театрального пути. Даже если вам вдруг захочется спать, не стоит уходить. Лучше останьтесь и хорошо выспитесь, так и проведёте время за отдыхом и с пользой для здоровья. Главное – не мешать другим зрителям и артистам на сцене, поэтому не забудьте также выключить телефон перед началом постановки. Самый важный аспект, по моему мнению – это не бояться нового. Если относиться к театру, как к простой игре, получится ему открыться. А это, в свою очередь, значит узнать себя с новой стороны, услышать мысли героев и прожить их вместе с артистами. Иногда в театре нужно только почувствовать, тогда вам откроются самые разные ощущения, негативные и положительные, а с ними и яркие впечатления. Получить от спектакля любые эмоции – это и есть успех.
Денис Хуснияров
Для меня как для режиссера театр – это пространство встречи людей, эмоций, мыслей и историй. И поверьте, театр всегда рад каждому зрителю, независимо от его опыта, знаний или возраста. Неловкость часто появляется из-за мыслей «я чего-то не понимаю» или «не знаю, как себя вести». Но в театре нет неправильных реакций. Каждый спектакль – это приглашение к диалогу, и каждый зритель – его полноправный участник. Просто приходите, выбирайте те постановки, которые вам интересны, и позвольте себе быть собой.
Весь театр делится на два лагеря: театр для отдыха и театр для размышлений – так называемый «сложный» театр. Я, конечно, за последний. Как выбрать из них, что для вас ближе, – это очень актуальный вопрос, особенно если хочется расти как зритель и получать новые впечатления.
Попробую рассказать как ходить на «сложные» спектакли и получать от них максимум пользы и удовольствия. Прежде всего, не бойтесь: сложные спектакли часто вызывают вопросы, недоумение, иногда даже раздражение. Это нормально! Театр – это искусство, а не экзамен. Не ставьте себе задачу «понять все» с первого раза. Готовьтесь: почитайте краткое описание спектакля, информацию о пьесе, авторе, режиссере. Иногда полезно узнать исторический или культурный контекст. Если это современная постановка по классике, посмотрите, в чем особенности трактовки. Откройтесь: позвольте себе воспринимать спектакль не только умом, но и чувствами. Иногда важно не столько понять, сколько прочувствовать, что происходит на сцене.
А еще не стесняйтесь: сложные спектакли могут вызывать разные эмоции: от восхищения до раздражения. Все это – часть театрального опыта. Не обязательно соглашаться с режиссерским замыслом или эстетикой, но важно быть честным с собой. Обсуждайте: после спектакля поговорите с друзьями или другими зрителями, почитайте отзывы, рецензии. Часто чужая точка зрения помогает взглянуть на постановку иначе и глубже понять происходящее. Не сдавайтесь: иногда первый «сложный» спектакль может показаться непонятным или даже отталкивающим. Дайте себе время, попробуйте сходить еще раз – возможно, именно с повторного просмотра начнётся настоящее удовольствие от сложных постановок. Позвольте себе не понять. Это нормально – не понять или не принять спектакль. Театр – это пространство поиска, а не только ответов. Иногда важнее сам процесс размышления и обсуждения, чем однозначный итог.
Со временем вы почувствуете, что театр – это не элитарное место, а живой, открытый дом, где вас всегда приветствуют. А удовольствие от посещения приходит тогда, когда вы перестаете оценивать себя со стороны и просто позволяете себе быть в моменте, здесь и сейчас.
Мы, режиссеры, работаем именно для вас, чтобы вы могли сопереживать, задумываться, отдыхать душой или даже спорить с увиденным. В этом и есть настоящая магия театра. Так что приходите, чувствуйте, проживайте: вы уже «свой» – просто потому, что пришли.
Ильдар Насыров
Для того, чтобы быть «своим» в театре, нужно найти «свой» театр. Для этого важно развивать насмотренность, ходить на разные постановки разных режиссёров, и со временем вы поймете, что вам ближе. Театр очень многообразен, и каждый зритель найдет тот, что придется ему по душе.
Просмотр спектакля можно воспринимать, как отличный повод надеть костюм и красивое платье. Сейчас в театрах нет строгого дресс-кода, но для самого зрителя это прекрасный повод «выгулять» новый наряд. Такой подход поможет не только поднять настроение, но и «влиться» в общество театралов, почувствовать себя его частью. Помните, что театр – это не только развлекательный жанр. Порой на спектакле зрителю нужно проводить определенную душевную работу, созвучную с происходящим на сцене. Но если эта работа проведена, результатом станет то, что греки называли «катарсис» – нравственное очищение, открытие в себе чего-то нового, откровение с самим собой.
Многое зависит от восприятия и отношения самого зрителя. Если получится верно настроить себя на просмотр постановки, то любой посетитель театра не только станет «своим», но и получит огромное поле для размышлений, эмоционально «обновится» и станет открыт для невероятных впечатлений.
Текст: Валерия Чайничкова
Фото: Максим Монахов, Татьяна Иващенко, архивы пресс-служб
Комментарии (0)