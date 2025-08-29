Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Бархатный сентябрь, Андре Моруа и профитроли: в «Ласточке» пройдет вечер французской литературы и кухни

Влетаем в бархатный сезон с неподражаемым французским флером: 10 сентября актеры театра «Грань» Ильдар Насыров и Кирилл Стерликов будут читать – с оригинальной пластикой и французскими песнями – «Письма незнакомке» Андрэ Моруа в яхт-клубе «Ласточка». А специально для этого перфоманса шеф-повар ресторана Terrace приготовил несколько хитов французской кухни: профитроли с пате из куриной печени и вареньем из дикой клюквы, картофельный гратен с щучьей икрой и сухой сметаной, выдержанную утиную грудку с кремом из копченой свеклы и соусом жу, запеченное филе трески с брюссельской капустой конфи и соусом бер блан и жареный гребешок с кремом из жженого картофеля и батаргой из копченых мидий. Уютный литературно-гастрономический вечер с видом на волжский закат и благородными напитками, которые подобраны к меню, начнется в семь вечера.

