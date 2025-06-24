О дивный трехмерный мир: в Литературном музее состоится премьера спектакля «Трижды»

В следующий четверг за дверями Литературного музея откроется портал в тайные миры славянского фольклора: именно в этот день состоится премьера спектакля «Трижды». На сцене – сотворение мира через любовь, скрытую тень желаний и порядок высших сил. Не смотрим – проживаем путь от расщепления души до возвращения к себе. Компонентами эликсира новой жизни станут три ингредиента – тело, музыка и голос.

Проводниками в мифический мир танца станут танцоры театра «Магма». Звуки в трехмерном новом мире создаст Павел Куприянов, найти баланс и гармонию поможет таинственное эхо, голосом которого стали фолк-певица Алиса Манахова и мультиинструменталист Роман Ожегов, а все три образа соберет воедино режиссер театра «Магма» Катерина Кудасова. Старт – в половину девятого.