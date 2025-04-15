Кино на языке тела: в Самаре пройдет единственный в России Международный фестиваль пластического кино

Режиссер и программный директор

Пластическое кино – это кино, основная идея которого выражается при помощи движений разных компонентов фильма и их синтеза. Это могут быть и танцевальные или бытовые движения в кадре, манипуляции с камерой и на монтажном столе, движение звука и текста в особых отношениях с визуальной составляющей. Иными словами, в пластическом кино все движется по законам, определяющим замысел фильма. Люди, природа, вещи, пространство кадра, звук и сама мысль включаются в кинотанец, отзываясь в теле зрителя и приглашая его к танцу.

Несколько лет мы снимали кинотанец как дуо – режиссер и хореограф. Участвовали в фестивалях за рубежом, но в России работы показывали исключительно в рамках фестивалей с более широкой тематикой. Это вызывало растерянность в зале, так как кинотанец выглядел фильмом с «другой планеты». Тогда мы подумали, что было бы классно сделать пространство, адаптированное для показов такого формата. Первые фестивали были камерными, но за шесть лет и индустрия кинотанца в России, и наше мероприятие разрослись до (!) трехдневного события с показами в разных городах по всей России: от Москвы, Санкт-Петербурга и Кирова до Новосибирска, Самары и Нижнего Новгорода.