Кино на языке тела: в Самаре пройдет единственный в России Международный фестиваль пластического кино

Единственный в России Международный фестиваль пластического кино (мы все объясним!) Bodyscope Film Festival пройдет в Самаре с 25 по 27 апреля в кинотеатре «Художественный». Ежегодно – на протяжении уже шести лет – на фестивале можно познакомиться с фильмами как известных авторов, призеров Берлинале или кинофестиваля в Локарно, так и начинающих режиссеров и хореографов.
А теперь по порядку: что такое – это пластическое кино? Кто они – участники события? И кто в жюри – а там, например, и соавтор сценария сериала «Чики», и перформер и экс-куратор программы по современному танцу «ГЭС-2» – масштабного кино-события? За подробностями Собака.ru отправилась к программным директорам, режиссеру и хореографу Bodyscope Film Festival.
Юлия Кушнаренко
Режиссер и программный директор
Пластическое кино – это кино, основная идея которого выражается при помощи движений разных компонентов фильма и их синтеза. Это могут быть и танцевальные или бытовые движения в кадре, манипуляции с камерой и на монтажном столе, движение звука и текста в особых отношениях с визуальной составляющей. Иными словами, в пластическом кино все движется по законам, определяющим замысел фильма. Люди, природа, вещи, пространство кадра, звук и сама мысль включаются в кинотанец, отзываясь в теле зрителя и приглашая его к танцу.
Несколько лет мы снимали кинотанец как дуо – режиссер и хореограф. Участвовали в фестивалях за рубежом, но в России работы показывали исключительно в рамках фестивалей с более широкой тематикой. Это вызывало растерянность в зале, так как кинотанец выглядел фильмом с «другой планеты». Тогда мы подумали, что было бы классно сделать пространство, адаптированное для показов такого формата. Первые фестивали были камерными, но за шесть лет и индустрия кинотанца в России, и наше мероприятие разрослись до (!) трехдневного события с показами в разных городах по всей России: от Москвы, Санкт-Петербурга и Кирова до Новосибирска, Самары и Нижнего Новгорода.
Вероника Шер
Хореограф и программный директор
В этом году в программе представлены тридцать пять фильмов из двенадцати стран, среди которых Россия, Бельгия, Канада, Франция, Испания, Нидерланды, США, Китай, Бразилия, Португалия, Мексика и Швейцария. Любой желающий мог отправить свою работу и поучаствовать в отборе – прием заявок был открыт абсолютно для всех. Вместе с этим были и те фильмы, которые мы находили на других международных кинофестивалях и приглашали их авторов поучаствовать в нашем кино-событии. Так, в этом году мы собрали специальную внеконкурсную программу фильмов молодых французских режиссеров и хореографов.
В жюри этого года входят соавтор сценария сериала «Чики» Антон Коломеец, перформер и экс-куратор программы по современному танцу в доме культуры «ГЭС-2» Ольга Цветкова, американский кинематографист российского происхождения и куратор фестиваля «Кинотанец» Алла Ковган и мультимедийный художник и режиссер музыкальных клипов Райан Реншоу.
Фото: Сергей Ефремов
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