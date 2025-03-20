Нина Юнгвальд-Хилькевич: «В спектакле «Женитьба Бальзаминова» вместе с бытом сосуществуют фантазийный мир и мир снов»

Мне всегда нравилась эта пьеса, потому что в ней вместе с бытом сосуществуют фантазийный мир и мир снов. Вместе с режиссером Ириной Васильевой, у которой уже был лабораторный эскиз по «Женитьбе» в Самарском театре драмы, мы придумали концепт и разработали целостное образное решение спектакля. Мне хотелось продумать мир Бальзаминова, а Ирина сказала, что самое главное – это сны главного героя, который периодически как бы выпадает из реальности, и это нужно подчеркнуть сменой атмосферы. Бальзаминов мечтает жениться, ему снятся девушки и богатства, поэтому мне пришла идея превратить мир героя, который летает в облаках и видит все не так, как обычный человек, в Эдем с античными статуями. Бальзаминов видит жизнь через свою призму, что я постаралась отразить в костюмах и в декорациях, расположив его квартиру посреди лужайки и не поскупившись на тропические растения. Но основой моей концепции стала яркость и сочный коктейль, в котором я смешала всевозможные стили и цвета.