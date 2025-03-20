Нина Юнгвальд-Хилькевич: «В спектакле «Женитьба Бальзаминова» вместе с бытом сосуществуют фантазийный мир и мир снов»

4 апреля в Самарском академическом театре драмы состоится премьера комедии Александра Островского «Женитьба Бальзаминова». Чтобы понять, как создавался мир истории, Собака.ru поговорила с художником-постановщиком спектакля Ниной Юнгвальд-Хилькевич, которая рассказала о концепции постановки, мире грез Бальзаминова и особенностях костюмов и декораций.
Нина Ювангальд-Хилькевич
Художник-постановщик спектакля «Женитьба Бальзаминова»
Мне всегда нравилась эта пьеса, потому что в ней вместе с бытом сосуществуют фантазийный мир и мир снов. Вместе с режиссером Ириной Васильевой, у которой уже был лабораторный эскиз по «Женитьбе» в Самарском театре драмы, мы придумали концепт и разработали целостное образное решение спектакля. Мне хотелось продумать мир Бальзаминова, а Ирина сказала, что самое главное – это сны главного героя, который периодически как бы выпадает из реальности, и это нужно подчеркнуть сменой атмосферы. Бальзаминов мечтает жениться, ему снятся девушки и богатства, поэтому мне пришла идея превратить мир героя, который летает в облаках и видит все не так, как обычный человек, в Эдем с античными статуями. Бальзаминов видит жизнь через свою призму, что я постаралась отразить в костюмах и в декорациях, расположив его квартиру посреди лужайки и не поскупившись на тропические растения. Но основой моей концепции стала яркость и сочный коктейль, в котором я смешала всевозможные стили и цвета.
В костюмах спектакля нет конкретной эпохи и времени – я отталкивалась от каждого персонажа и от его характера. Поэтому у меня нет современных или исторических костюмов, но где-то появляются определённые элементы: например, у костюма свахи силуэт персонажей картин Яна Вермеера, а образ Чебаков создан в стилистике времени самой пьесы. В спектакле есть свадьба с маскарадом, с таким карнавальным немного вариантом. Что тоже, опять-таки, как во снах. Странные переходы, они, вроде бы, похожи, но в то же время ощущение необычной реальности, и только когда ты просыпаешься, понимаешь, что сон был странным.
Иллюстрации: Архивы Самарского театра драмы
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