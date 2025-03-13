Самарский вклад в «Золотой фонд театральных постановок»

Эта новость специально для тех, кто еще не верит, что Самара – город с богатыми театральными традициями: спектакли трех театров города и области попали в «Золотой фонд театральных постановок», который каждый год обновляет Союз театральных деятелей России. Это значит, что в ближайшее время будут созданы телевизионные версии спектакля «Три сестры» театра «Грань», спектакля «Амадеус» Самарского академического театра драмы и балета «Раймонда» театра «Шостакович Опера Балет». И ценители театра со всей страны – и мира! – смогут оценить эти постановки, не выходя из дома.