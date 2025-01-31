Возможность для детей: отправиться в музыкальное путешествие с актерами филармонии

Самым маленьким и по-настоящему верящим в чудеса приготовиться! В детских центрах Happy Panda в Самаре пройдут музыкальные спектакли «Приключения кузнечика Кузи» с актерами самарской филармонии. Детей – и, конечно, их родителей – будет ждать путешествие по пустыням, льдам и даже на летающей тарелке.

Спектакли пройдут в трех центрах:

– 15 февраля в два часа дня на Революционной,5

– 15 февраля в четыре часа дня на Киевской,13

– 22 февраля в пять часов дня на Николаевском проспекте, 42 – в Южном городе-1

Узнать стоимость билетов и забронировать места можно у менеджера компании Happy Panda или по номеру телефона +7(846)202-05-13.

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