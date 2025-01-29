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Молния с театральных полей: стали известны эксперты «Золотой Маски»

Стало известно, каким будет экспертный совет театральной премии и фестиваля-конкурса «Золотая Маска»: в его состав вошел художественный руководитель балета Самарского академического театра оперы и балета имени Шостаковича, заслуженный артист Российской Федерации Юрий Бурлака.

И если для того, чтобы в очередной раз прочитать интервью из нашего декабрьского номера с Юрием Бурлакой, нужен повод, то это он: причинах любви к балету по всему миру и технических сложностях постановки – эксклюзивно для Собака.ru!

Фото: Андрей Сапрыкин

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