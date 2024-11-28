«Музыкальное сердце театра» осталось в Самаре: «Два благородных дона» получили Премию зрительских симпатий

В «СамАрте» подвели итоги национального фестиваля и отметили постановку Самарского академического театра драмы имени Горького.

В понедельник на сцене Самарского театра юного зрителя «СамАрт» подвели итоги национального фестиваля «Музыкальное сердце театра», который на двенадцать дней превратил Самару и Тольятти в главный театральный кластер страны. 14 показов, 7 эскизов на питчинге, 5 мастер-классов от практикующих экспертов музыкального театра, 800 участников из других городов и более 10000 зрителей – эти цифры убедительно доказывают масштаб мероприятия. Среди 22 лауреатов премии отметим победы в номинациях «Лучший спектакль» («Орел и Ворон» Красноярского музыкального театра), «Лучший спектакль для детей и подростков» («Сказка странствий» Санкт-Петербургского государственного детского музыкального театра «Карамболь») и «Лучший спектакль малой формы» («Айсвилль» Санкт-петербургского «Театра на Садовой»). А Премию зрительских симпатий получил спектакль Самарского академического театра драмы имени Горького «Два благородных дона», с чем мы и поздравляем всю труппу театра!