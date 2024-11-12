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Как совместить театр с баром? Отвечают Ольга Жукова, Кирилл Стерликов и Ильдар Насыров

Творческие встречи с актрисой Самарского Академического театра Драмы имени Горького и актерами театра «Грань» украсят серый ноябрь.

Осень – время театра, а ноябрь сложно представить без крепких напитков. Как совместить два этих тезиса? Мы предлагаем посетить творческие театральные встречи в городских барах.

  • В четверг гости питейной «Свойский» смогут познакомиться с прекрасной актрисой Самарского Академического театра Драмы имени Горького Ольгой Жуковой – она откроет серию «культурных посиделок» с приятной атмосферой, разговорами об актёрской профессии и веселыми историями о театральном закулисье.
  • А в воскресенье актеры театра «Грань» Кирилл Стерликов и Ильдар Насыров попытаются осмыслить парадоксальные и полные тонкого юмора и лиризма письма Андре Моруа в баре «Рюмочка» и поделятся с собравшимися советами на все случаи жизни, приправив их французскими песнями и оригинальной пластикой.

 

Информационный обзор редакции. 18+

Фото: Театральный клуб 112 стульев и архивы пресс-служб

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