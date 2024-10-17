Женская лирика, рассказы Аверченко и пьеса Чехова: как провести выходной «по классике»

Собака.ru экономит время любителей классики и выбрала три анонса из масштабной афиши городских событий.
- Сегодня Евгений Козаченко будет читать лиричные стихи русских поэтесс в «Коза Тапас» на 9-ой просеке. Украшать и подчеркивать бурю эмоций, воплощенную в поэзии, будет музыка Романа Ожегова и Паши Куприянова.
- В пятницу гости бистро ЗоЗо смогут влюбиться в юмористические рассказы Аркадия Аверченко в исполнении Дениса Евневича и Ко. А семиструнная гитара Валерия Ксенофонтова подчеркнет искрометную прозу выдающегося комедиографа.
- В субботу в «Художественном» состоится единственный показ видеоверсии спектакля «Чайка». Пьесу Льва Додина по мотивам одноимённой пьесы Чехова представит театральный критики Ксения Аитова.
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Фото: Архивы пресс-служб
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