Хорошая новость понедельника: Паша Куприянов написал музыку к пластическому спектаклю без слов

Премьера постановки «МЕТАМОРФОЗЫ Я» запланирована на это воскресенье.

Хорошие новости: самарский композитор Паша Куприянов продолжает радовать нас своим творчеством! В это воскресенье на «Станкозаводе» состоится премьера пластического спектакля «МЕТАМОРФОЗЫ Я», над котором Паша работал вместе с пластической компанией «Магма». Это отличная возможность попасть в алхимическую лабораторию души и погрузиться в процесс трансмутации духа. Никаких лишних слов: только музыка, танец и свободное течение творческой энергии художника. Такое мы слушаем!