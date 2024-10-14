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Хорошая новость понедельника: Паша Куприянов написал музыку к пластическому спектаклю без слов

Премьера постановки «МЕТАМОРФОЗЫ Я» запланирована на это воскресенье.

Хорошие новости: самарский композитор Паша Куприянов продолжает радовать нас своим творчеством! В это воскресенье на «Станкозаводе»  состоится премьера пластического спектакля «МЕТАМОРФОЗЫ Я», над котором Паша работал вместе с пластической компанией «Магма». Это отличная возможность попасть в алхимическую лабораторию души и погрузиться в процесс трансмутации духа. Никаких лишних слов: только музыка, танец и свободное течение творческой энергии художника. Такое мы слушаем!

 

Информационный обзор редакции. 18+

Фото: Архивы пресс-служб

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