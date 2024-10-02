«Театр – территория равных возможностей»: Самара принимает Всероссийский открытый парафестиваль

В город приедут более 30 творческих коллектива из 12 регионов России, в постановках которых заняты люди с особыми возможностями здоровья.

В пятницу зрителей ждут первые спектакли пятого Всероссийского открытого парафестиваля «Театр – территория равных возможностей», который объединил 31 творческий коллектив со всей России: от Санкт-Петербурга до Хабаровского края. В Самаре собрались любительские театральные объединения, в постановках которых заняты люди с особыми возможностями здоровья – эти театры в буквальном смысле слова меняют представления о жизни не только у юных артистов, но и у их родителей.Торжественная церемония открытия парафестиваля пройдет в «СамАрте»: после выступления специальный гостя — джазового импровизатора и певца Олега Аккуратова – можно будет познакомиться с творчеством участников проекта. Ребята из инклюзивной школы искусств «Одуванчик» из Вологодской области покажут спектакль «Яблочный Спас», в котором используется авторская методика социальной адаптации и творческого развития детей с тяжелыми и множественными нарушениями,а любительского театра особенных людей «Ключ» из Хабаровского края покажет спектакль «Телефон». С полной программой можно познакомиться в паблике парафестиваля.