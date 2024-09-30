Хорошая новость: можно стать актером уличного театра

Уличный театр «Пластилиновый дождь» приглашает на кастинг.

Начните понедельник с отличной возможности: один из самых известных уличных театров страны «Пластилиновый дождь» приглашает всех желающих - кому уже исполнилось 18 - попасть в состав труппы на кастинг. 17 октября в бывшем здании самарского театра кукол на улице Льва Толстого пройдет очередной отбор новичков с горящими глазами, которым придется активно двигаться и попробовать встать на ходули. Тех, кто пройдет испытание, ждет бесплатное вводное обучение актерскому мастерству, хореографии, пластике на ходулях, искусству грима, занятия по созданию реквизита и декораций и уроки в пошивочной мастерской. А потом и шанс выйти на сцену!