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Театр

Семейная комедия, «иммерсивный» Пушкин и танцевальный перфоманс: собрали анонсы с театральным акцентом

Выбрали из внушительной театральной афиши города три представления, ради которых не нужно будет идти в театр.

  • Завтра в ресторане «Перчини» на Волжском проспекте артисты тетра «МЫ» будут читать пьесу Валентина Красногорова «Сегодня или никогда». Легендарный Александр Ширвиндт так отозвался об этой истории, которая начинается с того, что семейная пара пригласила двух своих друзей на вечеринку: «Если вы не боитесь зеркала, спешите в него посмотреть».
  • В субботу в рамках фестиваля «Время читать» в Самарской публичной библиотеке состоится иммерсивный спектакль театра «ТУЗ»: 16 актеров, мистическая история по мотивам «Пиковой дамы» Пушкина и эффект присутствия, выкрученный на максимум.
  • Хореограф и руководитель лаборатории танцевальных практик k.art.off.l Юлия Авраменко представит свое танцевальное представление по мотивам сказки «Марина - русалка» в Музее-галерее «Заварка». «Вода прибывает» - это история о магии и трансформациях, которая рассказана без слов, а на языке танца.

 

Информационный обзор редакции. 18+

Фото: Архивы пресс-служб

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